Arauco recebe autorização para iniciar construção de fábrica de celulose

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) entregou nesta sexta-feira (10) a Licença de Instalação (LI), para a Arauco instalar a primeira fábrica de celulose branqueada da empresa no Brasil, no município de Inocência. O documento foi entregue, em Campo Grande, pelo governador Eduardo Riedel ao CEO da Arauco no Brasil, Carlos Altimiras. Participaram do evento, o secretário Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, o prefeito de Inocência, Antônio Ângelo, entre outros.

Com o documento, a Arauco deve iniciar, já no segundo semestre deste ano, os serviços de terraplanagem da área onde a fábrica será construída. A previsão é que as obras tenham início em 2025 e a operação da fábrica, que receberá investimentos de R$ 15 bilhões, em 2028.

O gerente de Relações Institucionais e ESG da Arauco, Theófilo Militão, explica que o projeto será desenvolvido em etapas. “A primeira etapa é a preparação do terreno, ou seja, a terraplenagem. Com o terreno pronto, iniciam-se as obras civis e a instalação dos equipamentos. Por fim, entramos na fase de comissionamento, onde se iniciam os testes de produção. Uma vez construída a fábrica, e depois de termos cumprido todas as condicionantes previstas na Licença de Instalação, poderemos então solicitar a Licença de Operação, explicou.

O CEO da Arauco no Brasil, Carlos Altimiras, destacou que, a obtenção da Licença de Instalação é um marco fundamental para o Projeto Sucuriú, como é denominada a fábrica que será construída em Inocência. “Já que nos permite avançarmos às próximas etapas determinantes para, finalmente, iniciarmos a construção da planta. Isso tudo é resultado da sinergia e do esforço em conjunto tanto da empresa como dos Governos Estadual e Municipal, que acreditaram, acima de tudo, no legado que a Arauco vai deixar para a cidade de Inocência e para Mato Grosso do Sul, colaborando com o crescimento sustentável, cuidando da natureza e das pessoas”, disse o CEO da Arauco no Brasil, Carlos Altimiras.

O governador Eduardo Riedel destacou que a instalação da Arauco em Mato Grosso do Sul representa um avanço para o desenvolvimento econômico do estado. “É uma transformação, do ponto de vista socioeconômico e estrutural, para atender todo esse crescimento. Sem começar a construção da fábrica, a atividade econômica já tem mais de mil funcionários na região. E com o início da terraplanagem, a partir de julho, e com o cronograma das obras, eu não tenho dúvidas que nos próximos quatro anos, quando está prevista para iniciar a atividade industrial, haverá grandes oportunidades. A gente celebra o dia de hoje entregando a Licença de Instalação, que é um marco importante nesse processo de crescimento”, celebra o governador.

Para o prefeito de Inocência, Antônio Angelo, o Toninho da Cofapi, a licença representa um marco histórico para a cidade. "É a realização de um grande sonho, de transformar a nossa 'princesinha' do leste em uma grande rainha ", disse.