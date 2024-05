Entorno da 2ª Lagoa receberá 77 luminárias de LED na avenida dos Oleiros

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), está instalando lâmpadas de LED no entorno da 2ª Lagoa, na avenida dos Oleiros. São 77 luminárias de LED, com previsão de entrega para junho.

Além da iluminação ornamental na Segunda Lagoa, também serão adicionados mais 28 postes de iluminação pública na via, para que fique ainda mais claro e seguro.

Continue Lendo...

O local, que recebeu pavimentação asfáltica no final do ano passado, agora receberá a iluminação que não só irá melhorar a estética do local, como também irá promover maior segurança para os moradores e visitantes da região.

Além disso, a escolha por luminárias de LED é reconhecida pela durabilidade, economia de energia e menor impacto ambiental, contribuindo assim para a construção de uma cidade mais sustentável.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas