Três Lagoas envia mais carretas com doações para RS e Lions Clube suspende coleta por três dias

Os três-lagoenses não estão medindo esforços no apoio e solidariedade às vitimas de enchentes, no Rio Grande do Sul. Toneladas de doações coletadas, em Três Lagoas, já foram enviadas para municípios afetados pela chuva. Na noite desta quinta-feira (9), mais duas carretas foram carregadas com doações pelos voluntários da unidade do Lions Clube.

O local foi um dos principais pontos de coleta, na cidade, e dezenas de pessoas se voluntariaram em um ato de amor e dedicação. Entre os itens doados pela população estão água potável, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, cobertores, lanternas e itens de higiene pessoal.

O coordenador do Lions Clube, Eduardo Santos, explicou que a mobilização em prol das vítimas iniciou em 4 de maio e desde então as equipes de voluntários não param. Um lote foi enviado no início da semana para o Rio Grande do Sul e a quantidade de doações encheu mais dois caminhões. “Quando fizemos o chamamento para a sociedade, as pessoas abraçaram a causa, sentiram no coração, e todos os segmentos vieram de encontro ao Lions Clube. Como estamos desde sábado, abrimos durante o dia, entre às 7h e 22h, vamos ter uma pausa de três dias para descanso e retornamos na próxima segunda-feira”, explicou.

Santos destacou que nesta sexta-feira (10), sábado (11) e domingo (12), não haverá recebimento de doações. A coleta será retomada na segunda-feira (13).

