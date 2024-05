Procon Itinerante está atendendo na escola "Elson Lot Rigo" nesta sexta-feira

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas está na escola Elson Lot Rigo, com a ação “Procon Itinerante”, nesta sexta-feira (10).

Com uma equipe capacitada, em uma unidade móvel adaptada para atender com conforto o consumidor, o objetivo é oferecer apoio à população que muitas vezes precisa do Procon, mas não consegue ir ao Centro da cidade.

Será oferecido o acesso à informação, principalmente no que se trata dos direitos e deveres em relações de consumo. Quem estiver passando pelo local, poderá esclarecer dúvidas e registrar reclamações sobre problemas relacionados a compras, empréstimos, cobranças indevidas, e abertura da Carta de Informações Preliminares (CIP). Não é necessário fazer agendamento.

A escola fica localizada na rua Marcilio Dias, número 2916, no bairro Jardim Oiti. O horário de atendimento da unidade móvel é das 8h às 11h, e das 14h às 17h.

Para mais informações sobre a ação, o consumidor pode manter contato pelo telefone (67) 3929-1819 ou ir até a sede do órgão, que fica localizada à rua Orestes Prata Tibery, número 1762, no bairro Jardim Primaveril. O atendimento é de segunda a sexta, das 7h às 11h, e das 13h às 17h.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas