Empresária fala sobre empreendedorismo e comemora aniversário de loja de confecção em Três Lagoas

Nesta sexta-feira (10), a advogada e empresária, Priscila Ramos, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre empreendedorismo.

À frente das lojas PR Menswear, com 3 anos de atuação em Três Lagoas, e da PR Feminine, que completou 1 ano recentemente, Priscila começou a trajetória como consultora de vendas em uma loja de roupas masculinas, aos 18 anos de idade, enquanto frequentava a faculdade. Após o primeiro ano de trabalho, ela foi promovida a gerente, onde permaneceu por 10 anos na carreira antes de decidir seguir o caminho do empreendedorismo.

Com 11 anos de experiência na indústria da moda, Priscila identificou uma necessidade no mercado de Três Lagoas e decidiu abrir a própria loja. Em maio de 2021, durante a pandemia, inaugurou a PR Menswear, oferecendo marcas renomadas como Aramis, PR e Colcci. O sucesso foi imediato, levando-a a expandir o negócio ainda no mesmo ano.

Diante da demanda das clientes, Priscila inaugurou a PR Feminine no ano passado, especializada em marcas exclusivas como Animele e Colcci. Investindo em treinamento para a equipe, composta por 4 consultores de venda, 1 fotógrafo, 1 profissional de marketing e 1 entregador, Priscila mantém o compromisso com a qualidade do atendimento.

As lojas operam das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira e das 8h às 14h aos sábados, oferecendo uma variedade de produtos de alta qualidade. Para celebrar o primeiro ano da loja PR Feminine e a proximidade do Dia das Mães, um coquetel será realizado neste sábado (11), a partir das 9h.

As duas lojas estão localizadas na rua Dr. Oscar Guimarães, no Centro de Três Lagoas, com a masculina no número 272 e a feminina no número 251, ambas de fácil acesso, uma em frente à outra.

