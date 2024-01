Em 2023, Grupo RCN entrega mais de R$ 600 mil em prêmios

O ano de 2023 chega ao fim e o Grupo RCN comemora uma importante marca, com a entrega de prêmios em seus programas de rádio e televisão. Foram mais de R$600 mil entregues entre ingressos de cinema, dinheiro vivo, bicicletas elétricas e motocicleta zero quilômetro. Prêmios que foram pagos durante promoções em todas as praças onde o Grupo RCN atua: Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Campo Grande.

As promoções celebraram todas as datas festivas, como o Dia das Mães, dos Namorados e dos Pais, além das que movimentaram o comércio de Três Lagoas, como ‘Grupo RCN paga meu Boleto’, onde os participantes compravam nas lojas participantes para entrar no sorteio. No início do ano o Grupo RCN sorteou cinco bicicletas elétricas, durante a promoção ‘Só anda a pé quem quer’.

Essas promoções atendem pilares do Grupo RCN, que é o de levar entretenimento e fomentar a economia local. “A cada ano buscamos inovar nas promoções, a nossa equipe comercial esta antenada com o mercado consumidor, por isso conseguimos estar no topo das promoções entre emissoras do Brasil”, explicou o diretor executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro.

O Grupo RCN tem como compromisso com seus telespectadores/ouvintes gerar conteúdo de relevância e promover o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. A cada promoção lançada, fica claro o compromisso de fomentar o comercio local, e estimular a economia local. “Por isso quando decidimos lançar uma promoção, obtemos adesão massiva dos comerciantes pela seriedade e transparência com que realizamos nossas promoções” destacou o gerente de Produto, Fernando Moraes.

“O sucesso de outras promoções serve para impulsionar as novas promoções que já estão sendo planejadas para o ano de 2024, por isso os empresários e lojistas estão conosco”, pontuo Fernado Moraes.

Em 2024, o Grupo RCN vai sortear uma casa novinha. A ação deverá ser lançada nos próximos dias e em breve será divulgado mais detalhes em todas as plataformas do Grupo.