Empresários e MEI´s tem até 31 de janeiro para acertar a dívida ativa

Empresários e Microempreendedores inscritos no Simples Nacional que possuem pendências na dívida ativa devem ficar atentos, pois o prazo para regularização se encerra em 31 de janeiro.

O Simples Nacional, um regime tributário exclusivo para micro e pequenas empresas, oferece diversas vantagens, incluindo benefícios relacionados ao valor e à forma de pagamento dos impostos. Ao escolher esse enquadramento, empresários e empreendedores tornam-se parte de um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições.

Continue Lendo...

De acordo com as informações, somente em Mato Grosso do Sul, já foram solicitados mais de 9 mil pedidos de opção ao Simples Nacional, e 2.439 já foram aprovados. No entanto, os demais 6.582 enfrentam pendências em relação às exigências de ingresso no regime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para as empresas em início de atividade, o prazo de regularização é de 30 dias a partir do último deferimento de inscrição (municipal ou estadual), desde que não tenham decorrido 60 dias da data de abertura do CNPJ.

Confira na reportagem: