Tarifa de água e esgoto será reajustada em 3,93%

A partir de julho, a conta de água e esgoto em municípios atendidos pela Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), ficará mais cara.

A Agência Estadual de Regulação (AGEMS) homologou os valores do Reajuste Tarifário Anual dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios que são regulados Sanesul. Conforme previsão contratual, a atualização entra em vigor no dia 1º de julho, e a divulgação é feita com antecedência mínima de 30 dias.

Para Três Lagoas, que tem data-base no mês de março, o reajuste tarifário será de 3,93%. Para os demais municípios, com data-base em abril, será de 3,69%. A data base é o mês específico para calcular e aplicar eventuais ajustes nos preços.

De acordo com a AGEMS, o reajuste anual é uma previsão ordinária dos contratos e representa a variação do IPCA/IBGE do período de doze meses desde o último reajuste.

A Agência ressalta, no entanto, que o reajuste parta este ano é um índice menor que o da inflação de 2023, que, considerando o acumulado de janeiro a dezembro, foi de 4,62%. É menor, também, se comparado com a inflação do ano anterior, 2022, quanto o acumulado do ano cheio foi de 5,79%.