Saiba os efeitos reais do suplemento creatina na performance e saúde

A creatina, um suplemento alimentar derivado de aminoácidos, é comumente conhecido e utilizado pelos esportistas, mas tem ganhado destaques entre os idosos devido aos diversos benefícios.

Este suplemento proporciona mais energia às células musculares, fazendo com que o músculo aumente a força, potência, resistência e massa magra. Além disso, a creatina também oferece benefícios cerebrais, como aumento da memória e redução do cansaço mental. O nutricionista Márcio Antiquera explica. "Estudos científicos comprovam que o suplemento auxilia no combate a sarcopenia, ajuda a melhora cognitiva e no ganho de massa magra".

Continue Lendo...

Com a crescente popularidade da creatina, muitas pessoas aproveitaram para falsificar o suplemento. Na semana passada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma lista de marcas que vendiam produtos falsificados como se fossem creatina, mas eram apenas farinha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O comerciante Alencar Marcelo alerta sobre os riscos de comprar suplementos pela internet, ressaltando a importância de adquirir produtos de fontes confiáveis. "Nós que temos loja, compramos diretamente do fornecedor. Nos últimos anos, têm ocorrido diversas falsificações que estão sendo vendidas em plataformas da internet, inclusive, muitas fábricas foram fechadas".

A popularização da creatina também se deve à prescrição médica para o tratamento de doenças que comprometem a musculatura. Estudos indicam que a suplementação não apresenta riscos à saúde e proporciona diversos benefícios, perceptíveis após cinco dias de uso contínuo, como a disposição.

No entanto, o nutricionista destaca que o uso da creatina deve estar alinhado a uma alimentação saudável e à prática regular de atividades físicas para maximizar os benefícios. "A atividade física sempre deve estar atrelada a alimentação e a suplementação serve para auxiliar na performance e no alto rendimento".

Veja a reportagem abaixo: