Adolescente é suspeito de estuprar namorada e filmar o crime

Um adolescente, de 17 anos, é suspeito de estuprar a namorada, de 15 anos e filmar o crime. Segundo a polícia, a denúncia foi feita pelo pai da vítima na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), na manhã de domingo (19).

O caso ocorreu durante uma confraternização familiar, no sábado (18), em um clube de festas, no bairro Bosque das Araras, em Três Lagoas. O pai da vítima contou que levou para o local as filhas de 7 anos e 15 anos e um adolescente 16 anos, sobrinho do denunciante, além do suspeito do crime.

Durante a madrugada, os menores de idade resolveram dormir e todos foram alocados em um quarto, separados dos adultos. Por volta de 4h, a vítima ligou para o pai dizendo que havia acordado com o namorado passando a mão em suas partes íntimas e filmado o ato.

A vítima contou que o namorado tentou apagar o vídeo, mas rapidamente, ela tomou o celular e se trancou no banheiro. Segundo o pai da vítima, o adolescente confessou que ao ver a namorada dormindo teria colocado a mão por dentro do short dela e filmado a ação, mas apagou o vídeo e se arrependeu.

Ambos foram para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O adolescente suspeito, de 17 anos, namorado da vítima, foi autuado como menor infrator em ato infracional de estupro de vulnerável e o celular dele, usado no crime, foi apreendido pela Polícia Civil, para perícia.