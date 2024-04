Evento 'Rock in Rua' será promovido no dia 28 de abril em Três Lagoas

A Associação de Rock e Cultura de Três Lagoas (Aroc) com apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), promovem mais uma edição do “Rock in Rua”, no dia 28 de abril.

O evento é gratuito e será realizado a partir das 17h, na Lagoa Maior (próximo ao parquinho). Contará com as apresentações das bandas “Tia Pam” e “Fora do contexto”.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas