Motociclista desrespeita sinalização e provoca acidente no bairro Lapa

Na manhã desta terça-feira (6), um motociclista ficou ferido ao atingir um carro, no cruzamento das ruas João Carrato e Eurídice Chagas Cruz, no bairro Lapa, em Três Lagoas.

O motociclista teria desrespeitado o sinal vermelho do semáforo, segundo testemunhas, e colidiu com um carro que seguia pela preferencial da rua Eurídice Chagas Cruz. Com o impacto, o homem foi arremessado ao solo e sofreu escoriações.

O Corpo de Bombeiros esteve na ocorrência e prestou os primeiros socorros à vítima. O homem foi imobilizado e encaminhado consciente e orientado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar foi acionada e o boletim de ocorrência por lesão corporal foi registrado, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).