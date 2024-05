'Família é tudo', é a nova promoção do Grupo RCN

À medida que datas significativas, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados e o Natal, se aproximam, especialistas em marketing destacam a importância de agir estrategicamente. A utilização de poderosas ferramentas de mídia pode ser a chave para levar a marca até o coração dos consumidores e aumentar as vendas das empresas, de forma expressiva.

A combinação dessa estratégia com sorteios de prêmios irresistíveis promete tornar uma campanha publicitária imbatível.

O objetivo é alcançar milhões de pessoas, tocar as emoções e impulsionar as vendas para o próximo nível. O Grupo RCN é especialista em ações que envolvem não apenas o setor comercial, mas toda a família, que têm a chance de participar de promoções e levar para casa prêmios inesquecíveis.

Para o Dia das Mães, por exemplo, celebrado no segundo domingo de maio, o Grupo vai sortear mais de R$ 2 em mil em prêmios, no dia 10 (sexta-feira). Para participar, o consumidor precisa ficar atento à programação dos veículos que integram o Grupo, como as rádios Band FM, Cultura FM e emissora TVC HD, Canal 13.1.Diariamente Serão anunciadas ações de interação que levarão aos prêmios.