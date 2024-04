Frente fria avança pelo Estado e tem previsão de chuva para Três Lagoas

Três Lagoas amanheceu com céu nublado e deve permanecer durante todo o dia, a previsão do tempo indica chuva a qualquer hora.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a quarta-feira (17), tem previsão de pancadas de chuva em algumas regiões, este cenário se deve atuação de uma frente fria que avança pelo Estado.

E devido essa massa de ar frio há mudanças na temperatura significativas nos próximos dias. Os ventos predominantes serão do quadrante sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas mais intensas em algumas áreas. Diante dessas condições, é importante que a população esteja preparada para possíveis variações climáticas ao longo do dia e tome as precauções necessárias.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 22°C, e a máxima não passa dos 29°C.