Suzano oferta curso gratuito de Ajudante Geral de Silvicultura com bolsa de R$ 750 em Três Lagoas

A Suzano está com inscrições abertas para o curso de Ajudante Geral de Silvicultura (Viveiro), em Três Lagoas. Com 25 vagas disponíveis, a formação é gratuita e faz parte do Programa Cultivar, realizado em parceria com a instituição de ensino WordFire, com o objetivo de colaborar com a qualificação profissional das comunidades nas regiões onde mantém operações.

As inscrições estão abertas para todas as pessoas interessadas, sendo 50% das vagas destinadas a mulheres e 50% para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Para participar do processo seletivo, as pessoas devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter mais de 18 anos, residir nos distritos de Arapuá e Garcias, ensino fundamental incompleto e ter disponibilidade para participar do curso durante 45 dias de forma integral (segunda a sexta, das 8h às 17h). As inscrições seguem abertas até o dia 12 de maio e devem ser feitas pela página.

Benefícios

Candidatos e candidatas aprovadas no processo seletivo firmarão um contrato de aprendizagem com a instituição de ensino responsável pela formação, e serão certificados após a formação. Durante o curso, os alunos e alunas receberão da instituição de ensino benefícios como: bolsa-auxílio de R$ 750 enquanto durar a formação; equipamentos de proteção individual (EPIs), uniforme, transporte para as atividades práticas e almoço.

O curso será realizado em Três Lagoas, com a fase teórica realizada na sede da WordFire e a formação prática nos módulos operacionais da Suzano.

* Com informações da assessoria da Suzano