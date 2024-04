Confira a programação do 13º Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas

A 13ª Edição do Torneio de Pesca Esportiva de Três Lagoas, que recebe competidores de vários estados e atrai o público com shows gratuitos, começa na quinta-feira, 2 de maio. O evento já se consagrou como um dos maiores torneios de pesca do Brasil. A expectativa, segundo a administração municipal é movimentar R$ 3 milhões. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

A expectativa é que passem pelo Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox”, local que sediará a festa entre os dias 2 e 4, uma média de público de 20 mil pessoas e cerca de mil pescadores. Serão quatro shows gratuitos nos três dias de festa, a partir de 21h, e entre as principais atrações estão: Jads e Jadson, que se apresenta na quinta-feira (2), Mariana Fagundes animando a noite de sexta-feira (3), a dupla Alex e Wander, sexta-feira (4) e o Dj Willian Camargo, agitando os três dias.

O Torneio é promovido pela Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas (APETL) em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect). Um dos principais torneios da modalidade de pesca esportiva no estilo pesque e solte, somente no em 2023, foram 1000 competidores distribuídos em 329 equipes, de mais de 100 cidades. Os pescadores participarão de sorteios que envolvem premiações como barco, motor de popa, entre outros itens.

*Informações da assessoria de imprensa.