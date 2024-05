Homem é preso suspeito de esfaquear a mulher e o amigo dela

Um homem, de 21 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após esfaquear a esposa e um suposto amigo dela, e ser confundido com um ladrão, durante a tentativa de fuga. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (16), na rua Antônio Ferreira Lino, em Água Clara, cidade localizada a 136 km de Três Lagoas.

Às 20h30, a Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em um condomínio, onde um suspeito de furto estava sendo contido por um segurança. No local, os policiais conversaram com o segurança, que relatou ter detido o homem após ele invadir o condomínio.

O suspeito não forneceu explicações, apresentando-se bastante alterado e sem dizer palavras coerentes. Como ele estava sujo e desorientado, os militares o levaram ao hospital municipal para um exame de corpo de delito, garantindo assim a integridade física do suspeito antes de levá-lo à delegacia.

Enquanto estavam no hospital, aguardando a consulta médica do suspeito, duas pessoas, uma mulher e um homem chegaram ensanguentados, alegando terem sido esfaqueados por uma terceira pessoa. Questionada pela polícia, a mulher contou que estava na casa dela com um amigo quando o marido pulou o muro, invadiu a residência e os esfaqueou.

Após o ataque, o suspeito fugiu pulando o muro. Enquanto um policial conversava com as vítimas, outro passou com o suspeito de furto, aguardando o exame. A mulher reconheceu o homem como sendo marido dela e o autor das facadas.

Percebendo que o homem era suspeito de tentativa de duplo homicídio e não de furto, os policiais colheram os depoimentos das vítimas e deram voz de prisão a ele por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio e tentativa de furto. As vítimas permaneceram internadas para observação médica, mas as lesões não representavam risco de vida.