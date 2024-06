Paciente procura delegacia e alega ter recebido medicação trocada na UPA

Um paciente procurou a 3ª Delegacia de Polícia Civil, para registrar um boletim de ocorrência contra a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Três Lagoas. O fato ocorreu, na quarta-feira (12), e o homem, de 26 anos, alega ter recebido um medicamento trocado, em 28 de maio, após ter apresentado uma crise alérgica, receber o atendimento na UPA e ser encaminhado logo depois para internação, no Hospital Regional (HR) do município.

A vítima relatou, no boletim de ocorrência, que procurou a unidade médica de emergência ao apresentar uma inflamação na garganta. Teria sido então medicado com uma injeção, aplicada por uma enfermeira, mas que depois foi surpreendido com uma segunda enfermeira, que teria o chamado para ser medicado novamente.

O paciente alegou ainda que foi liberado da UPA ao ser verificado pelos profissionais que o medicamento aplicado não seria supostamente o que foi recomendado pelo médico. No entanto, ao deixar a unidade teria sofrido uma crise alérgica com inchaço do rosto entre outras alterações.

O jovem então retornou a UPA, recebeu duas injeções de medicação antialérgica, para evitar choque anafilático. Depois de medicado, o paciente foi transferido para o Hospital Regional, onde ficou internado em observação.

Ele procurou a 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal, ao alegar que houve erro do profissional de enfermagem na medicação inicial.

A equipe de reportagem procurou a assessoria de imprensa da prefeitura para esclarecimento do fato. Por meio de nota, a administração municipal informou que ainda não foi notificada sobre o caso. No entanto, ressaltou que a denúncia será verificada e a Secretaria Municipal de Saúde tomará as providências cabíveis, se necessário.

“A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não poderá repassar nenhuma informação do paciente. Até o momento, não recebemos nenhuma notificação desse ocorrido. Entretanto, a denúncia será verificada, e a SMS tomará as providências cabíveis, se assim for necessário”, diz trecho da nota.