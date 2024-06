Hemosul de Três Lagoas tem 10 mil cadastros, mas só 360 doadores são ativos

No mês de junho, a cor vermelha ganha um significado especial, por simbolizar uma nobre causa: a doação de sangue. A rede Hemosul de Mato Grosso do Sul realiza a campanha 'Junho Vermelho', com o objetivo de sensibilizar a população para esse importante gesto solidário, especialmente, nesta sexta-feira (14), quando é comemorado o dia mundial do doador de sangue.

Há dois anos, a analista de crédito, Daiana Paula dos Santos, decidiu se tornar doadora de sangue. Emocionada, ela conta o que a levou a esse gesto tão nobre. "A minha motivação é saber que eu posso estar salvando vidas. Fui voluntária e vim por vontade própria. Saio me sentindo uma super heroína. É uma emoção que toda vez que eu venho, saio com a sensação de que fiz algo bom", expressou.

Já o comerciante, Márcio Josias, doou pela primeira vez para ajudar uma amiga que precisava de sangue, após passar por uma cirurgia. E de lá pra cá, ele não parou mais de doar. "É um prazer para gente saber que estamos fazendo o bem para alguém. E, hoje, eu recebi a mensagem do Hemosul, que eles estavam precisando de sangue, e o meu ainda é um especial, aí doei para auxiliar as pessoas", contou.

No Brasil, apenas entre 1,6% e 1,9% da população é doadora de sangue. Em Mato Grosso do Sul a média de doações recebidas pelo Hemosul em todo o estado é de um pouco mais de 4 mil mensal. De janeiro a dezembro de 2023, foram 53.783 doações. E de janeiro a abril deste ano a instituição já coletou 18.130.

A coordenadora estadual do Hemosul, Marina Sawada Torres, explicou que as doações ainda são baixas para suprir a demanda. De acordo com o Hemosul, em Três Lagoas, o quantitativo de doações é considerado baixo devido também alta demanda dos hospitais.

"Ainda estamos com o quantitativo abaixo do necessário, para atender à demanda de hemocomponentes com tranquilidade. Seria necessário aumentar em torno de 25% as doações de sangue em todo estado e sobretudo em Campo Grande, onde atendemos a média e alta complexidade", ressaltou Marina Torres.

Atualmente há 10 mil doadores cadastrados no Hemosul de Três Lagoas, mas apenas 360 são doadores ativos. Em 2023, o número de doações foi de 3.807. E de janeiro a maio deste ano, já somam 1.550 doações. A média mensal é 307, e a média de saída de bolsas para os hospitais no município é de 290.

A assistente social, Jaqueline Rovari, explicou que a instituição trabalha com um estoque estratégico de cada tipagem sanguínea, mas algumas estão em falta. "Na unidade do Hemosul de Três Lagoas, o O+, O- e o A- são estoques de sangue que estão em baixa, no momento. Então, estamos precisando de doações. A campanha 'Junho Vermelho' é justamente devido a essa baixa, é período que as pessoas passam a doar menos com a chegada do inverno", explicou.

O Hemosul de Três Lagoas atende, não somente o município, mas outras cidades próximas, como: Brasilândia, Bataguassu, Santa Rita do Pardo e Selvíria. De acordo com a coordenadora da unidade do Hemosul de Três Lagoas, Karine Barros, ao longo do ano são desenvolvidas ações e estratégias para aumentar o número de doadores, como a campanha 'Junho Vermelho'.

"Nós trabalhando durante o mês o "Junho Vermelho" marcando campanha com as empresas e pessoas. E no dia 14 de junho temos o Dia Mundial do Doador de Sangue, que é um dia especial para ele, e convidamos para quem façam mais doações", convidou a coordenadora do Hemosul de Três Lagoas, Karine Barros.

Em Três Lagoas, as doações podem ser feitas na unidade do Hemosul, localizada no bairro Colinos. Para doar é muito fácil, basta levar um documento oficial com foto e estar bem alimentado. Além disso, não é necessário estar de jejum para doar sangue.

O atendimento no Hemosul é de 7h até 13h. Especialmente, nesta sexta-feira acontece uma ação da campanha "Junho Vermelho", com o tema: "Seja a gota que falta na vida de alguém". A doação de sangue é o único meio, muitas vezes, de salvar vidas que dependem da transfusão. Então, quem tem dúvidas sobre se tornar um doador, fique atento a alguns pré-requisitos, abaixo:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 a 69 anos de idade (de 16 a 17 anos com autorização do responsável legal);

Idade até 60 anos, se for a primeira doação;

Intervalo entre doações de sangue de 90 dias para mulheres e 60 dias para homens;

Pesar mais do que 50 kg.