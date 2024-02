Homem suspeito de diversos arrombamentos e furtos na área central é preso

A Polícia Militar prendeu um homem, de 29 anos, suspeito de realizar diversos furtos em comércios de Três Lagoas. Os militares do 2º Batalhão encontraram o suspeito, nesta segunda-feira (5), no bairro Alto da Boa Vista.

Imagens do circuito interno de um comércio ajudaram na identificação do homem, que teria praticado vários arrombamentos pela cidade. O suspeito foi localizado com a bicicleta e a bolsa utilizadas nas ações criminosas.

Ele foi levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foi autuado por furto qualificado. A Polícia Militar e Polícia Civil pedem a população, que denunciem pessoas suspeitas de realizar crimes de arrombamentos e furtos, por meio de emergência telefone 190 da PM.