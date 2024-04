IFMS de Três Lagoas oferta 34 vagas remanescentes prioritariamente para cotistas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou, na quinta-feira (11), o edital de abertura para oferta de 110 vagas remanescentes em cursos de graduação com ingresso no segundo semestre, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande e Três Lagoas.

Pode se inscrever quem realizou uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2014 e 2023, com nota acima de zero na redação. O preenchimento das vagas só poderá ser realizado por candidatos classificados e convocados que possuam certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente.

Há reserva de vagas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, candidatos com deficiência, e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

A inscrição é gratuita e deverá ser realizada entre 15 de abril e 6 de maio, exclusivamente pela Página do Candidato da Central de Seleção. É obrigatório que seja realizada no CPF do próprio candidato, para que a consulta da nota seja possível.

A seleção dos candidatos será efetuada, exclusivamente, com base na nota total mais alta alcançada pelo candidato nas edições do Enem. Os pesos por área de conhecimento para o cálculo da nota de cada um dos cursos ofertados pelo IFMS estão dispostos no Edital nº 21/2024.

Datas importantes:

Convocação para banca de heteroidentificação: 08/05

Divulgação da chamada: 23/05

Matrícula e manifestação de interesse dos candidatos: 29/05 a 05/06

Divulgação das vagas residuais: 12/06

Início previsto das aulas: 25/07

Oferta de Vagas - 2º Semestre

Campus Curso|Turno Vagas Aquidauana Engenharia Civil | Integral 14 Redes de Computadores | Noturno 30 Sistema para Internet | Noturno 26 Campo Grande Sistemas para Internet | Matutino 06* Três Lagoas Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Noturno 03* Automação Industrial | Noturno 19* Engenharia de Controle e Automação | Integral 07* Engenharia de Computação - Integral 05*

* Vagas prioritariamente para cotistas (autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, candidatos com deficiência, e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas). Caso ainda restem vagas, os candidatos da ampla concorrência serão convocados.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo endereço eletrônico selecao.graduacao@ifms.edu.br.

* Com informações do IFMS