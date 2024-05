IFMS oferta cursos técnicos gratuitos para 2º semestre

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas, até o dia 3 de junho, para cursos técnicos gratuitos voltados a jovens e adultos, ofertados presencialmente em Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Jardim e Três Lagoas.

Ao todo, são 240 vagas nas opções de técnico em Administração, Edificações, Informática para Internet e Manutenção e Suporte em Informáticas, todos no período noturno, com ingresso no 2º semestre letivo. A seleção dos inscritos será feita por meio de sorteio eletrônico.

A oferta é regida por dois editais, ambos publicados na Central de Seleção do IFMS:

Edital nº 086/2023 - Cursos técnicos subsequentes, destinados a quem já concluiu o ensino médio.

Edital nº 087/2023 - Cursos técnicos integrados ao ensino médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja), para quem terminou o ensino fundamental e tem mais de 18 anos.

No caso do Proeja, todos os estudantes matriculados e com presença nas aulas receberão bolsas mensais de mais de R$ 360. O recurso é proveniente da linha de fomento da Bolsa-Formação (EJA-EPT) da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC).

A inscrição deve ser realizada pela Página do Candidato da Central de Seleção. No ato, é preciso informar dados pessoais, curso e turno escolhido e, ainda, se irá concorrer pelas vagas ofertadas em ampla concorrência ou por ações afirmativas (cotas). Ao final da inscrição, o candidato receberá um e-mail de confirmação no e-mail cadastrado.

Metade das vagas é reservada a candidatos que estudaram em escola pública. Desse total, há cotas para aqueles que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

Os cotistas aprovados nos processos seletivos deverão comprovar essa condição no ato da matrícula. Os que não fizerem a comprovação serão reclassificados em lista de espera.

A previsão é que as aulas tenham início em julho. Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo e-mail [email protected].

Confira os cursos e vagas ofertadas para o 2º semestre de 2024:

Cursos técnicos subsequentes

Campus Curso Técnico Turno Vagas Aquidauana Edificações Noturno 40

Cursos técnicos Integrados ao ensino médio (Proeja)

Campus Curso Técnico Turno Vagas Campo Grande Administração Noturno 40 Coxim Manutenção e Suporte em Informática Noturno 40 Jardim Informática para Internet Noturno 40 Edificações Noturno 40 Três Lagoas Administração Noturno 40

* Com informações do IFMS