Igreja é arrombada e tem prejuízo de R$ 60 mil em Três Lagoas

A Igreja Batista Nova Aliança, localizada no bairro Vila Nova, em Três Lagoas, foi arrombada e furtada. O furto aconteceu na madrugada de quinta-feira (2) para sexta-feira (3), por volta de 1h30.

De acordo com o apóstolo, Ivanildo Texeira, pastor responsável pela igreja, o prejuízo chega a R$ 60 mil. Os suspeitos entraram pela porta da frente do templo, quebraram um cofre e levaram vários equipamentos de som.

Continue Lendo...

Os suspeitos levaram itens como duas mesas digitais, um processador de áudio, um Power play, quatro bases com microfones sem fio, dois microfones com fio e um ‘bag’ de bateria com pratos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No local há câmeras de segurança, porém os suspeitos levaram o ‘DRV’, que é o equipamento que grava os vídeos. O apóstolo Ivanildo informou que foi registrado boletim de ocorrência e a polícia investiga para prender os suspeitos.

Confira na entrevista abaixo: