Inscrições para curso de fotografia para smartphone gratuito vai até 8 de fevereiro

As inscrições para o curso de fotografia para smartphone gratuito encerra nesta quinta-feira (8), com vagas limitadas. O objetivo da capacitação é proporcionar aos participantes o domínio das técnicas essenciais da fotografia, explorando as capacidades dos celulares modernos.

O curso é destinado a interessados com idade mínima de 14 anos, sendo necessário possuir um smartphone, para participar das atividades práticas, que terá, também, uso de aplicativos voltados para a edição e aprimoramento fotográfico. A capacitação é ofertada pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semec).

Inscrições

Para realizar a inscrição, é necessário comparecer pessoalmente à sede da Diretoria de Cultura, localizada na avenida Rosario Congro, número 560, Centro – antiga Estação Ferroviária. O horário de atendimento para as inscrições é das 7h às 11h e das 13h às 17h. A prefeitura disponibiliza o número (67) 98139-3524 para informações.

Confira na entrevista abaixo: