Inscrições para o Enem 2024 começam nesta segunda

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam nesta segunda-feira (27). Estudantes do Ensino Médio e pessoas acima de 18 anos que desejam ingressar no Ensino Superior podem se inscrever através do site. É necessário ter uma conta digital do governo federal.

As inscrições vão até o dia 7 de junho. Quem solicitou a isenção no mês de abril e teve o pedido aprovado, não precisa pagar a taxa de inscrição. Demais estudantes precisam fazer o pagamento no valor de R$ 85,00. Conforme edital, as datas de aplicação do exame devem ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro de 2024.

A prova é dividida em quatro áreas do conhecimento, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. No ano de 2023, 2.405 alunos fizeram o exame em Três Lagoas.

O exame é uma das principais portas de acesso para o ensino superior público e privado do país. Em Três Lagoas, na Escola Estadual Bom Jesus, o corpo docente se reuniu para o "Projeto Enem", que tem como objetivo fornecer aulas, simulados e palestras aos estudantes do terceiro ano do ensino médio, como um preparatório para a prova.

O estudante João Vitor, de 17 anos, afirma que o projeto tem servido como um complemento aos estudos."Participar do projeto preparatório da escola é um estímulo para mim conquistar a minha vaga", contou.

O projeto começou no ano passado, e já conseguiu encaminhar doze alunos para o ensino superior. Para a professora Fabrícia Lunas, que atua na organização do conteúdo aos alunos, os resultados têm sido positivos. "A gente não tinha um histórico e nem uma rotina na preparação ao Enem. No ano passado, conseguimos um número bom de alunos que ingressaram no ensino superior e permanecem", contou.

