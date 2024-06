Festa Julina Abrasel será realizada no shopping de Três Lagoas; confira a programação

Nesta segunda-feira (17), o diretor de negócios da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) da Costa Leste de Mato Grosso do Sul, Brenner Salviano, participou do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre a Festa Julina Abrasel.

O evento, realizado em parceria com o shopping de Três Lagoas, ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de julho, no estacionamento do shopping, das 19h às 23h.

A festa terá uma programação variada, iniciando na sexta-feira, 12 de julho, com um show da banda de forró Rastapé. No sábado, 13 de julho, a cantora de samba Alba Lessa animará o público, e no domingo, 14 de julho, a dupla sertaneja Anderson e Claudinho encerrará o evento.

A entrada é gratuita. Com mais de 20 opções na praça de alimentação, que incluem pratos como costelão, pamonha, paella mineira, arroz carreteiro com feijão gordo, curau e bolo de milho, o evento oferecerá comidas típicas para todos os gostos. Além disso, haverá quadrilha, decoração temática, área kids e dançarinos interagindo com os participantes.

Brenner destacou que a estrutura deste ano está ampliada para proporcionar conforto, agilidade e boa recepção aos visitantes. "É um evento atrativo não apenas para Três Lagoas, mas para toda a região, impulsionando o turismo e a economia local, pois atrai visitantes que contribuem economicamente com o município", afirmou Brenner.

Ele também mencionou que os comerciantes da praça de alimentação são associados da Abrasel, vindos tanto de outras cidades do Mato Grosso do Sul quanto do interior de São Paulo.

Confira a entrevista completa abaixo: