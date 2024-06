Prefeitura instala quatro novos semáforos em pontos críticos de Três Lagoas

Devido ao número de acidentes e a solicitação de condutores e moradores, a Prefeitura de Três Lagoas instalou quatro novos semáforos em pontos estratégicos e críticos na cidade. O Departamento de Trânsito solicitou apoio do governo do estado para reforçar a sinalização no trânsito de Três Lagoas.

Os pontos que receberam os novos semáforos foram na rua Alcinda Mendes com a rua Egydio Thomé, na rua José Hamilcar Congro Bastos com a avenida Filinto Muller e em dois pontos na rua João Gonçalves de Oliveira, um no cruzamento com a rua Duque de Caxias e outro com a avenida Jary Mercante.

Continue Lendo...

O empresário Osmar Moraes acredita que a implantação destes novos semáforos deve contribuir para melhorar o trânsito na região da avenida Jary Mercante, onde tem comércio há mais de sete anos. “Eu creio que vai ajudar bastante, porque no horário de pico cresceu bastante e o fluxo de veículos é muito grande”, contou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o Departamento de Trânsito, os semáforos instalados nestes quatro pontos devem começar a funcionar no prazo de até sete dias úteis. Segundo estudos realizados pelo órgão, o ponto mais crítico é na avenida Jary Mercante com a rua João Gonçalves de Oliveira, devido ao alto fluxo de veículos e o grave risco de acidentes, que é constante em horários de pico no local.

A espera de cada semáforo deve variar entre dois a quatro tempos, seguindo os ajustes realizados pelo órgão, que vai avalia caso a caso. Para o secretário geral do município, Gil Alexandre, a medida somada com os radares deve influenciar no problema do tráfego intenso e pesado em Três Lagoas.

“É uma expectativa muito grande, pois foi feito um estudo muito bem definido para instalação desses semáforos, assim como os radares que colocamos em pontos críticos onde tem o fluxo de pessoas como gestantes, crianças e atletas e paratletas”, explicou o secretário Gil Alexandre.

O comerciante João da Silva, que mora na avenida Filinto Muller, também acredita que os semáforos devem trazer benefícios tanto aos condutores quanto aos pedestres. “É difícil até para atravessar a rua em horário de pico, tanto pela falta de uma faixa de pedestres, quanto pelo movimento intenso”, relatou.

Já estão previstas a instalação de outros dois semáforos nos cruzamentos das avenidas Baldomero Leituga e Ranulpho Marques Leal e no cruzamento das ruas Rafael de Haro e Irmã Rosita. A previsão é de que a implantação ocorra em até 30 dias.

A prefeitura também está solicitando ao estado outros dez semáforos para serem instalados em locais estratégicos, mas que ainda não foram definidos. O secretário Gil Alexandre afirmou que tem aguardado o sinal verde do governo.

O Departamento de Trânsito também avalia tornar a rua João Gonçalves de Oliveira em mão única, no sentido da região Central à avenida Ranulpho Marques Leal. Mas a proposta ainda está em estudo pelo órgão e não tem prazo para ocorrer a mudança.

Veja na reportagem abaixo: