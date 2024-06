Cras "Ruth Máximo Filgueiras" é reinaugurado em Três Lagoas

O Centro de Referência e Assistência Social (Cras) “Ruth Máximo Filgueiras” foi reinaugurado, na sexta-feira (14), no Jardim Guanabara, em Três Lagoas. A unidade passou por uma reformar para melhor atender o bairro e região.

O Cras está mais amplo com salas equipadas, uma área de convivência e novos equipamentos. A unidade oferta serviços de proteção básica no sistema único de assistência social, nas áreas de vulnerabilidade e risco social.

A unidade Ruth Filgueiras vai atender 22 bairros da região. Segundo a secretária de assistência social, Daiana Carolina, “o Cras atende criança, jovem, adulto, idoso e toda família com diversos serviços como CadÚnico e Bolsa Família. O Cras é a porta de entrada da família na assistência social”.

Segundo a secretária, a reforma foi celebrada com muita alegria pelo servidores. A cerimônia de reinauguração foi durante o aniversário de 109 de Três Lagoas ao som da banda marcial Cristo Redentor, com a presença de autoridades do município e estado.

O prefeito Ângelo Guerreiro destacou a importância desse investimento não só para os servidores, mas para toda a população. “É uma alegria para todos os três-lagoenses, principalmente as pessoas beneficiarias do Cras. A maior obra é quando cuidamos de pessoas”, ressaltou o prefeito.

