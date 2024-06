Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora passa a atender pacientes do SUS para desafogar UPA

A partir desta segunda-feira (17), o Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, começa a atender a população, fortalecendo a rede de atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS).

O atendimento é de porta aberta, onde os pacientes devem abrir ficha na recepção, passar por uma triagem com acolhimento de classificação de risco e, em seguida, ser encaminhados para atendimento médico.

Este processo inclui consultas, medicação no local, receita de medicamento (que pode ser retirado em uma das farmácias do município) e solicitação de exames conforme a necessidade do paciente.

Esta novidade é de uma parceria entre a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Câmara Municipal de Vereadores.

A iniciativa é uma ampliação significativa do acesso aos serviços de saúde, oferecendo mais uma opção de atendimento à população de Três Lagoas. Agora, além da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Pronto Socorro do Hospital Regional, o Pronto Socorro do Hospital Auxiliadora estará disponível para receber pacientes via SUS, aliviando a demanda dos outros pontos de atendimento e garantindo um atendimento mais rápido e eficiente para todos.

A contratação deste novo serviço de pronto socorro também vem ao encontro do aumento significativo de atendimentos em saúde, especialmente por doenças respiratórias, que têm sobrecarregado a UPA da cidade.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas