PRF apreende 515 kg de maconha e 11,5 kg de skunk em Brasilândia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 515 kg de maconha e 11,5 de skunk em tabletes e prendeu o homem que transportava as drogas. A prisão aconteceu, neste domingo (16), na BR-158, em Brasilândia (MS), à 65 km de distância de Três lagoas (MS).

Segundo a PRF, os policiais rodoviários federais realizavam patrulhamento na rodovia quando o veículo passou em alta velocidade e ao avistar a viatura da polícia empreendeu fuga, porém o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de energia elétrica.

Continue Lendo...

Em depoimento, o homem contou que pegou o veículo com as drogas no pátio de um posto de combustível em Dourados (MS). Após exames e alta médica, sem apresentar lesão, ele foi encaminhado para a Polícia Judiciária, e poderá responder por tráfico de drogas e dano qualificado ao poste elétrico.

*Com informações da PRF