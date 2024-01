Investigação aponta homicídio na morte de Deivid Lucas

O SIG Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, concluiu nesta quarta-feira (17), as causas da morte de Deivid Lucas Marques da Silva, 30 anos, encontrada morto na madrugada do dia 10 de janeiro, na rua José Sebastião dos Santos, bairro Santos Dumont, região sul de Três Lagoas.



Após laudos do Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), que atestou que a morte de Deivid, teria sido causada por Hipoxia cerebral, causada por asfixia mecânica, por constrição física no pescoço. Causadas devido Deivid ter sofrido um golpe conhecido como “mata leão”.

Na noite da morte, Deivid foi acusado de ter tentado furtar residências do bairro Santos Dumont, flagrado na ação delituosa e seguido por moradores do local, que teria seguido Deivid e tentado dominá-lo, que posteriormente foi encontrado morto.

Após o registro do caso, duas pessoas foram identificadas como as últimas pessoas a terem visto Deivid Lucas Marques da Silva, com vida. J.V.B.O de 23 e L.M.S.B. 21 anos, que foram intimados a prestarem esclarecimentos na delegacia do SIG. Para os investigadores, J.V.B.O e L.M.S.B, teriam confirmado terem seguido Deivid, após o mesmo ser flagrado tentando furtar uma residência.



A dupla teria dito aos investigadores que durante a tentativa de conter Deivid, que estaria bastante agitado, e que L.M.S.B. teria tentado dominar Deivid, com um golpe mata leão, onde a vítima acaba imobilizada pelo pescoço, mas essa ação acabou por deixar Deivid sem condições de respiração, o que culminou em sua morte no local.



Ainda em depoimento a dupla relatou que após perceberem que Deivid, estaria passando mal, teriam ligado para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e um deles que é enfermeiro, teria tentado reanimar Deivid com massagem cardíaca, mas por medo teriam saído do local, antes da chegada da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência.



Após o depoimento, a dupla foi liberada e o caso que inicialmente teria sido registrado como morte a esclarecer segue sendo investigado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) e pela 3ª Delegacia de Polícia Civil.