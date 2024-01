Jovem segue internado na UTI após causar acidente e morte de motociclista

O motociclista, Luis Henrique Domingos Emilio, de 18 anos, segue internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) de um hospital em Três Lagoas. De acordo com os médicos, o quadro clínico do jovem é considerado grave.

O jovem se envolveu em um acidente de trânsito, no dia 12 de janeiro, na rua Coronel João Gonçalvez de Oliveira, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas, e foi socorrido pela equipe do 5º Grupamento de Corpo de Bombeiros.

Continue Lendo...

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente, em que Luis Henrique ultrapassa uma via pública em alta velocidade e bate contra outro motociclista, Lucas Eduardo da Silva Diogo, de 27 anos, que não resistiu e morreu no local.

Luis Henrique é de Ribas do Rio Pardo. No momento do acidente ele estava muito agitado e com lesão craniana. A equipe do JPNews tentou contato com a família e o restaurante onde o jovem trabalha, mas ninguém quis se pronunciar.

Em 2023, foram registradas 17 mortes no trânsito de Três Lagoas. A maioria dos acidentes são provocados por imprudência. “O número de acidentes no trânsito é preocupante”, destacou a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano.

Confira na reportagem abaixo: