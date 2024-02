Lixeira é removida e novas estruturas são instaladas na entrada de ranchos e fazendas em Três Lagoas

A administração municipal de Três Lagoas comunica a todos os proprietários de ranchos, fazendas e sítios que a lixeira que está instalada próxima à rotatória do Montanini, entre uma estrada vicinal e a BR-158, será removida. Novas lixeiras estão sendo instaladas às margens da rodovia, no km 266, ao lado esquerdo, no sentido shopping ao Rio Sucuriú, para comportar somente o volume de lixo doméstico.

O Prefeito Angelo Guerreiro determinou ao secretário de Meio Ambiente que providencie um ecoponto provisório, próximo ao Montanini, para que seja depositado o lixo inservível, como: galhadas, sofás velhos, televisores, armários e etc. O funcionamento desse ecoponto servirá como um teste para avaliar a expansão de outros pontos da cidade.

A prefeitura também orienta e espera a colaboração de todos no descarte correto do lixo. Nas lixeiras: lixo doméstico, no ecoponto: material inservível. A fiscalização vai ser intensificada e haverá multa em caso de flagrante de irregularidades.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas