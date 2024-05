Mulher se recusa a ir para o quarto com o marido e acaba agredida

Uma ocorrência de violência domestica foi registrada por policiais da Rádio Patrulha da Polícia Militar, no final da tarde deste domingo (5), na rua José Correa da Silveira, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas.

Após denúncias no telefone de emergência 190 da PM, de que uma mulher teria sido espancada pelo marido, uma equipe policial foi enviada ao local. Para os militares, a vítima contou que teria passado o dia consumindo bebida alcoólica com o marido, com quem é casada há sete anos.

Continue Lendo...

Depois de um certo tempo, o suspeito teria dito a esposa que iria dormir e a chamou para ir com ele. Segundo a vítima, o homem teria dito pela segunda vez para que ela fosse com ele para o quarto. Mas a mulher recusou acompanhá-lo, o que teria feito o marido ficar irritado.

Não aceitando ter a vontade contrariada, o homem teria passado a agredir a mulher e tomado o celular dela, para evitar que chamasse a Polícia Militar. Depois das agressões, o suspeito fugiu da residência, mas antes ameaçou a mulher dizendo: “se eu for preso, te mato assim que for posto em liberdade”.

A mulher teria pedido ajuda aos vizinhos e acionado a PM, que levou a vítima até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Um boletim de ocorrência por violência doméstica foi registrado e a vítima pediu medidas restritivas contra o marido por temer ser agredida novamente.