Mulheres bolivianas são flagradas transportando 5,2 kg de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu duas mulheres de origem estrangeira por tráfico de drogas, na manhã de domingo (21), durante uma fiscalização de rotina à um ônibus interestadual, na rodovia BR-262, em Água Clara.

Durante a averiguação realizada em frente à base da PRF, um ônibus interestadual que saiu de Campo Grande com destino a São Paulo (SP) foi interceptado, e tanto os passageiros quanto as bagagens foram revistados pelos policiais. Ao abordar as duas passageiras bolivianas, os agentes perceberam certo nervosismo nas mulheres, que afirmaram terem partido de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, com destino à capital paulista.

Os policiais verificaram as bagagens delas e encontraram alguns pares de tênis com peso acima do normal. Foram descobertas embalagens contendo substância branca nos estofados dos sapatos, que, após um teste rápido, confirmaram ser cocaína. As mulheres admitiram terem recebido a droga em solo boliviano e estarem transportando-a para São Paulo, onde receberiam pagamento pelo serviço.

A dupla foi detida e encaminhada à delegacia de Polícia Civil, onde foram autuadas em flagrante. Após a pesagem, constatou-se que as mulheres estavam transportando 5,2 kg de cocaína. Um inquérito será instaurado pela Polícia Civil e pela Polícia Federal e o caso será investigado.