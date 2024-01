Mulheres que se relacionaram com o mesmo homem viram inimigas e caso parou na Depac após ameaças

Uma mulher, de 25 anos, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) após ser ameaçada por uma mulher, de 40 anos, movida por ciúmes do ex-marido. O caso ocorreu na casa da vítima, situada no bairro Jardim Novo Aeroporto, em Três Lagoas, no final da tarde de quinta-feira (18).

A vítima explicou à delegacia que estava na frente de sua residência acompanhada do ex-namorado, que estava ajudando com mantimentos, dado que ela está grávida dele. Durante esse momento, a ex-mulher do homem apareceu na rua e começou a proferir insultos contra eles. A suspeita, de 40 anos, dirigiu diversos xingamentos e ofensas à vítima.

A vítima ainda relatou que a suspeita costuma passar frequentemente em frente à sua casa e fotografar sua filha, numa clara tentativa de intimidação.

O caso foi registrado na delegacia como ameaça e injúria e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil.