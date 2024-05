Eldorado abre vagas em MS e interior de São Paulo

A Eldorado Brasil Celulose está promovendo uma série de entrevistas para preenchimento de vagas nas operações, em cidades de Mato Grosso do Sul e no interior do estado de São Paulo. As vagas abrangem diversas funções e oferecem oportunidades para candidatos com diferentes níveis de experiência e qualificação.

As entrevistas serão realizadas presencialmente e os candidatos devem comparecer nos locais designados com documento de identidade com foto e currículo atualizado. Clique aqui e tenha acesso às vagas. Os interessados devem comparecer às entrevistas munidos de documentos pessoais, incluindo RG, CPF e Carteira de trabalho – todas as vias.

CONFIRA OS DETALHES:

Andradina (SP): Ajudante Viveiro

Local: Viveiro da Eldorado - Rodovia Marechal Rondon, km 641, Bairro: Vila Messias, Andradina (SP)

Data da entrevista: 16 de maio de 2024

Horário: A partir das 09h.

Arapuá (MS): Ajudante Florestal

Local: Centro Comunitário Arapuá

Data da entrevista: 17 de maio de 2024

Horário: A partir das 08h.

Água Clara (MS): Ajudante Florestal, Auxiliar Cozinha e Motorista I e Auxiliar de Mensuração

Local: Escritório da Eldorado Brasil, Rua: Filinto Luiz Ottoni, S/N – Bairro: Jardim Nova Água Clara

Data da entrevista: 20 de maio de 2024

Horário: A partir das 08h.

Três Lagoas (MS): Operador de Máquinas Especiais (21 de maio) e Ajudante Florestal (22 de maio) e Motorista I (22 de maio)

Local: Três Lagoas SENAI - Rua: José Amilcar Congro Bastos, 1313– Bairro Vila Nova em Três Lagoas

Datas das entrevistas: 21 de maio e 22 de maio de 2024

Horário: A partir das 08h.

Bataguassu MS: Ajudante Florestal e Motorista I

Local: Escritório Eldorado Brasil - R. Dois, 48 (Antigo Haras Mula Preta)

Data da entrevista: 22 de maio de 2024

Horário: A partir das 08h.

ATIVIDADES DE CADA FUNÇÃO E REQUISITOS:

Ajudante Florestal - nesta função, os colaboradores desempenham uma série de atividades vitais na área florestal, incluindo o combate a formigas, plantio, irrigação, replantio, adubação, roçada e manejo de mudas.

Os requisitos para esta posição incluem ensino fundamental, podendo ser incompleto, aderência ao trabalho em campo e disponibilidade para alojar-se nas frentes de trabalho.

Auxiliar de Cozinha - os auxiliares de cozinha são encarregados de diversas responsabilidades, desde a organização e higienização dos ambientes da cozinha até a produção de kits de café da manhã, bebidas quentes e frias, e sobremesas.

Para se candidatar à vaga, requer-se ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em turnos.

Motorista I - os motoristas I desempenham um papel fundamental na área de Silvicultura, operando caminhões Pipa e Carga Seca, além de prestar apoio em atividades relacionadas ao veículo.

Os requisitos incluem possuir CNH D, ensino fundamental completo e experiência prévia na função de motorista, juntamente com disponibilidade para alojar-se nas frentes de trabalho.

Ajudante de Viveiro – nesta função, os colaboradores desempenham tarefas relacionadas ao manejo de mudas, incluindo coleta, estaqueamento, seleção e expedição de mudas, bem como a manutenção operacional do viveiro.

Para ocupar essa vaga é preciso ter ensino fundamental, podendo ser incompleto e disponibilidade para residir em Andradina/SP.

Operador de Máquinas Especiais - nessa função, o profissional será responsável por operar uma variedade de máquinas, tais como pá carregadeira, tratores de esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, motoniveladoras, e outros equipamentos da patrulha. Suas atribuições incluem a movimentação de materiais, insumos e equipamentos, bem como a execução de diversas atividades florestais/agrícolas. Além disso, é essencial que preencha relatórios diários referentes às suas atividades.

Os requisitos para essa posição incluem a conclusão do ensino fundamental, posse de CNH categoria C, residência em Três Lagoas ou áreas próximas, e disponibilidade para ficar alojado nas frentes de trabalho.

Auxiliar de mensuração: o profissional dessa função é responsável por localizar precisamente os pontos das parcelas, coletar dados de árvores, avaliar sua qualidade para produção de celulose, selecionar árvores para cubagem e operar motosserra quando necessário. Além disso, a pessoa conduz veículos, realiza a coleta de informações sobre ativos florestais e segue os procedimentos estabelecidos.

Os requisitos incluem Ensino Fundamental completo, CNH categoria B e habilidades com veículos e smartphones (telefones celulares com acesso à internet e programas).

Ao integrar a equipe da Eldorado Brasil, os colaboradores em todas as funções mencionadas têm acesso a uma gama completa de benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, vale alimentação, participação nos resultados, plano de previdência privada e seguro de vida.

*Informações da assessoria da Eldorado.