Vereador cobra melhorias no Distrito Industrial de Três Lagoas

Melhorar as condições de trafegabilidade das ruas no Distrito Industrial foi uma indicação foi apresentada pelo vereador Isssan Fares Junior. Ele usou a Tribuna, durante sessão plenária, na Câmara Municipal, na terça-feira (15), para solicitar ao Executivo que providencie melhorias nessa região da cidade.

“Fica logo na entrada da nossa cidade, é repleto de empresas. É um lugar onde tem muitos empregadores e ele funciona 24 horas porque o regime de produção das indústrias é dividido em turnos. Então há fluxo de trabalhador de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. E o Distrito Industrial está a desejar no quesito infraestrutura. Há dificuldade com o asfalto, que está todo remendado e os trabalhadores vão para lá de bicicleta, de moto, e constantemente ocorre acidente”, pontuou o vereador Issam Fares Júnior.

O Distrito Industrial de Três Lagoas está localizado na divisa com o estado de São Paulo, nas proximidades do posto fiscal, um ponto considerado estratégico para a instalação das fábricas. Além de ser importante para a economia da cidade e de todo o estado, contribui para a geração de empregos. Por isso, que o vereador reforça a importância dos investimentos nessa região do município.

Confira a reportagem abaixo: