Papo Reto: 46ª Expotrês vai reunir o que há de melhor do agro em Três Lagoas

A 46ª edição da Exposição de Três Lagoas (Expotrês) será realizada entre os dias 12 e 16 de junho e vai reunir o que há de melhor do agro, na região. O evento é realizado pelo Sindicato Rural de Três Lagoas e irá oferecer cursos, palestras, encontros agropecuários com especialistas, exposição de animais, dia de campo, entre outros eventos.

Com uma programação diversificada, a Expotrês 2024 será novamente um importante espaço de entretenimento, negócios e oportunidades. O presidente do Sindicato Rural, Bruno Ribeiro, participou do quadro Papo Reto, do programa TVC Agora, nesta quarta-feira (15), e contou detalhes sobre o mega evento, que deverá reunir importantes nomes do agronegócio do país.

Confira abaixo a entrevista: