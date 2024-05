Contrária ao projeto de expansão da Eldorado, PE planeja fábrica em MG

A indonésia Paper Excellence (PE), detentora de 49,41% da Eldorado Brasil, está negociando com o governo de Minas Gerais a construção de uma fábrica de celulose na região de Montes Claros, ao mesmo tempo em que tenta barrar a construção da segunda linha de celulose em Três Lagoas.

A PE, que disputa o controle da Eldorado Brasil há quase seis anos, numa disputa com a J&F, defendeu a distribuição em dividendos de 100% do lucro líquido da Eldorado, que chegou a R$ 2,35 bilhões em 2023. A proposta foi derrotada na assembleia de acionistas realizada em 30 de abril.

A decisão da Paper ocorreu após o anúncio de que a J&F, detentora de 50,69% da Eldorado, planeja investir R$ 25 bilhões no projeto de expansão da fábrica de Três Lagoas.

Além de tentar evitar que a Eldorado retivesse esses lucros para investir em sua expansão, a proposta da Paper colocaria mais de R$ 1 bilhão em seu bolso

Com o voto pela retenção de R$ 2,24 bilhões remanescentes, e o posicionamento da Paper a favor da distribuição do valor total, prevaleceu a posição da J&F Investimentos, que detém a maioria das ações. Contudo, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório, de R$ 560,5 milhões, com voto favorável da PE, não pode ser barrado.

Diante disso, pela primeira vez, desde o início da disputa entre as empresas pelo controle da Eldorado, o valor será pago às acionistas enquanto R$ 1,68 bilhão ficará na empresa.

Para a Eldorado, o posicionamento da Paper ao defender a distribuição de dividendos em um momento em que a Eldorado precisa de recursos para financiar projetos de expansão, é descapitalizar e impedir o crescimento da companhia, uma de suas concorrentes no mercado internacional de celulose.A Paper ainda não se posicionou sobre o assunto.

De acordo com o Jornal Valor Econômico, as conversas sobre o projeto da fábrica em Minas Gerais estão sendo conduzidas com a Invest Minas, agência de promoção e investimentos do governo estadual.

A Invest Minas está conduzindo um levantamento junto aos proprietários de terras de diversas regiões do estado para mapear a disponibilidade de áreas para a Paper Excellence. Entre janeiro e março foram realizadas cinco reuniões com proprietários, em diferentes municípios do estado.