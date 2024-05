Obras do deck na Lagoa Maior devem iniciar em junho e investimento ultrapassa R$ 1 milhão

A Lagoa Maior, em Três Lagoas, ganhará um novo espaço de lazer ainda neste ano. As obras para a construção de um deck de madeira estão previstas para começar em junho. O anúncio do projeto foi feito em março, durante o lançamento de um pacote de obras pela prefeitura, com o objetivo de fomentar o turismo no principal cartão postal do município.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, a obra estava em processo de licitação. “A empresa escolhida é de Campo Grande, a NRD Construções LTDA. Agora que já foi finalizado o certame, o próximo passo é a assinatura do contrato, que deve acontecer nos próximos dias. A previsão é que, até meados de junho, seja dada a ordem de serviço da obra”.

O deck de madeira será construído no encontro da avenida Capitão Olyntho Mancini com a Lagoa Maior, com uma extensão de 120 metros. O público terá acesso livre ao novo espaço.

A previsão é que a obra seja concluída em novembro deste ano. O projeto já está pronto e incluirá, além da passarela principal, três extensões adicionais e uma estrutura coberta, como um mirante. O deck contará com corrimão para maior segurança dos visitantes, além de bancos ao longo do percurso. O investimento está estimado em pouco mais de R$ 1 milhão.

Além do deck, a secretaria de Infraestrutura está desenvolvendo um projeto de revitalização da Lagoa Maior, que é o cartão postal de Três Lagoas. As obras seriam para troca de imobiliário, iluminação, ampliação da pista, talvez um possível cercamento devido as capivaras no local.

O secretário destacou que o turismo é uma das prioridades do último ano da gestão, e outras obras estão sendo planejadas para beneficiar o setor. “O prefeito quer trazer o turismo para Três Lagoas. Em breve, teremos a Arena Multiuso para eventos na cidade, o projeto da construção da Cascalheira, o deck da Lagoa e o Parque Linear. Todos esses projetos têm como objetivo promover o turismo e atrair pessoas para a cidade”.

