Musico que sofreu grave acidente em Três Lagoas é transferido para Santa Casa de Campo Grande

Após um grave acidente que deixou o músico Samuel da Fonseca, de 19 anos, em estado grave, na madrugada de domingo (5), na avenida Clodoaldo Garcia, em Três Lagoas, familiares e amigos foram às redes sociais para pedir orações e Justiça pelo caso.

Por conta da gravidade, Samuel foi transferido no domingo do Hospital Auxiliadora para a Santa Casa de Campo Grande. O musico teve fratura em uma das pernas e lesões no rosto. Foi socorrido inconsciente, chagando a acordar dentro da ambulância do Samu, mas não apresentando melhoras.

Por volta de 3h20, de domingo, Samuel pilotava uma moto e saia de um clube, que fica na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, quando foi atingido por um carro, que estaria em alta velocidade, segundo relatos de testemunhas. No momento do resgate, as pessoas que presenciaram o acidente disseram aos policiais militares, que a vítima pilotava a moto Honda CG Star quando foi atingida na traseira pelo carro. Samuel teria sido arrastado com a moto e bateu o rosto contra um outro automóvel, que estava estacionado na lateral da avenida.

O jovem foi levado para o Hospital Auxiliadora, onde recebeu atendimento no setor de emergência e após o diagnóstico da gravidade do caso, os médicos pediram uma vaga na Santa Casa da capital. O motorista que atingiu o motociclista fugiu sem prestar socorro e até o momento, não foi identificado.