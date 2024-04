Obras, terrenos baldios e melhorias na Saúde pautam sessão na Câmara de Vereadores

Infraestrutura, saúde e terrenos baldios foram assuntos debatidos na sessão, desta terça-feira (9), na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Durante sessão ordinária, vereadores usaram a tribuna para apresentar indicações. Entre elas, voltadas para melhorias no trânsito e limpeza de terrenos baldios.

O vereador Adriano Cesar Rodrigues, o sargento Rodrigues, ainda apresentou duas indicações solicitando a pavimentação de duas ruas em diferentes regiões da cidade. “Não é de hoje que a gente vem cobrando melhorias no trânsito, com faixa elevada e retorno de velocidade, também, a questão da limpeza de terrenos, no qual já aprovamos projeto que prevê multa bem cara”, explicou.

A vereadora Marisa Rocha, por sua vez, enalteceu a tão esperada obra de pavimentação de ruas do bairro Vila Alegre, e ao longo da sessão, a vereadora também questionou o atendimento na área da Saúde. “Eu sei que é muito sério. Estou nessa casa há 26 anos, eu cobrando porque eu moro e vivo lá todo dia. Só que é uma obra cara, um dinheiro que poderia ser investido em uma escola, mas nossas obras lá estão a todo vapor”, contou.

