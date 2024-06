Mulher é agredida e ameaçada por suposta inimiga em uma boate no bairro Santos Dumont

Uma mulher, de 34 anos, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) nesse domingo (2), após ser agredida e ameaçada por outra mulher, de 32 anos. O caso ocorreu em uma boate, localizada na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

Na delegacia, a vítima relatou que estava no clube quando a suspeita, com quem já teve atritos no passado, se aproximou acompanhada de um homem de origem haitiana. A suspeita teria ameaçado a vítima, dizendo que puxaria o gatilho da arma para matá-la e que sabia o ponto fraco dela.

Segundo a mulher, o homem agarrou o braço dela enquanto a rival a agredia com socos e tapas. Após o ataque, a vítima deixou o local para evitar mais agressões e, na manhã de domingo, procurou a delegacia de plantão 24 horas, onde registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e ameaça. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil.