Junho começa com tempo estável e temperaturas estarão em elevação

A semana começa com céu e muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. A segunda-feira (3), será de tempo estável, temperaturas em elevação, em Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de monitoramento do tempo e do clima), este cenário se da por conta de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco.

No decorrer da semana os termômetros estarão em elevação o que aumenta a amplitude térmica, onde as manhãs continuam frias e no decorrer do dia esquenta.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 17°C, e a máxima pode chegar aos 29°C.