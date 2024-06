Atendimento para emissão do novo RG é ampliado em Três Lagoas com agendamento bimensal

Em Mato Grosso do Sul, desde a implementação do novo Registro Geral (RG), já foram expedidas 88.235 Carteiras de Identidade Nacional (CIN). O documento está sendo emitido em todos os 79 municípios do estado.

O agendamento on-line já está disponibilizado desde quinta-feira (30), e está aberto para dois meses consecutivos, abrangendo junho e julho.

A gratuidade para a emissão da primeira via do novo RG em Mato Grosso do Sul vai até 2032, conforme estipulado pelo Governo Federal. O processo para obter a CIN permanece simples e acessível. Os cidadãos devem realizar o agendamento online através do link.

Em Três Lagoas, o Posto de Identificação fica localizado na rua Elmano Soares, número 250. O horário de atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.

É necessário ter em mãos os seguintes documentos obrigatórios: CPF, Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento. Documentos opcionais, como Certidão de Naturalização, NIS, PIS, PASEP, tipagem sanguínea e título de eleitor, também podem ser apresentados.

A primeira via do novo RG é gratuita e válida em todo o território nacional. O prazo de validade varia conforme a faixa etária: de 0 a 12 anos, a validade é de 5 anos; de 12 a 60 anos, a validade é de 10 anos; e para pessoas acima de 60 anos, a validade é indeterminada.

Vantagens do novo documento

O novo RG digital unifica o número do CPF como registro geral de identificação e inclui informações adicionais importantes, como tipo sanguíneo e dados sobre doenças. O documento possui um QR Code que pode ser lido por dispositivos apropriados, permitindo a validação eletrônica de sua autenticidade.

Além disso, o novo RG adota o mesmo código internacional utilizado em passaportes, o MRZ (Machine Readable Zone), reduzindo a probabilidade de fraudes.

*Com informações da assessoria do Governo de Mato Grosso do Sul