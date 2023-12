Para quem é a sua torcida no reality show 'Essa Honda é Minha!'?

Nesta terça-feira (19), os 15 competidores que disputam uma moto 0km, no reality show “Essa Honda é Minha!” foram apresentados durante o programa TVC Agora, da TVC HD Canal 13.1, em Três Lagoas. Eles estiveram nos estúdios da TVC pouco antes de iniciar o reality e participaram ainda de uma carreata pela cidade. O reality iniciou às 13h, no estacionamento da Lojas G, na avenida Antônio Trajano, no Centro, e quem conseguir resistir por mais tempo em cima de uma moto levará para casa uma Honda CG 160 Start.

Eles foram selecionados após comprar nas lojas parceiras e fazer a inscrição pelo QRcode. Outros três foram escolhidos pelos internautas depois de enviarem vídeos criativos e serem os mais votados no portal RCN67. Na última edição, a vencedora foi uma mulher, de apenas 20 anos, que conseguiu ficar em cima da moto por 53 horas, sem comer, sem tomar banho, enfrentando o calorão.

Saiba quem está na disputa:

1 - Wanderson Rafael

2 - Daniela Leite

3 - Raquel dos Santos

4 - Maria Helena

5 - Silvano Marques

6 - Fernando Henrique

7 - Mariléia Van Der Laan

8 - Vitor Souza

9 - Manuel de Jesus

10 - Cecilia Ribeiro

11 - Reginaldo Oliveira

12 - Talia Martins

13 - Fernanda Damasceno

14 - João Benedito

15 - Christopher Pereira