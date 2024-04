Jovem é preso suspeito de matar a própria mãe em Três Lagoas

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) vai investigar um suposto caso de homicídio, em Três Lagoas. A vítima é a psicóloga Simone do Nascimento Kuzminskas, de 46 anos, que teria sido supostamente morta pelo próprio filho, de 25 anos, na noite deste domingo (7), na avenida Filinto Muller. O jovem foi preso logo depois. De acordo com o histórico do boletim de ocorrência da Polícia Militar, por volta de 20h, o rapaz teria ido até a casa dos avós maternos, que fica no município de Andradina, no interior paulista, distante 35 km, pedir por socorro e com a mãe morta dentro do carro.

Assustado, o avô dele retirou a filha do carro e tentou fazer massagem cárdiorrespiratória, mas sem sucesso. Jovem relatou na ocasião que estava em um clube com a mãe, quando teria ocorrido uma briga envolvendo terceiros. Os dois então resolveram retornar para casa. Ocasião, segundo ele, em que a mãe teria se jogado do carro em movimento. O filho disse ainda que ficou desesperado, colocou a mãe novamente no veículo e a levou até a cidade paulista. Como não foi possível reanimar a vítima, o pai dela a levou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi constatado o óbito.

A Polícia Civil foi acionada ao local e o jovem suspeito teria relatado a mesma versão que apresentou aos avós. No entanto, conforme a polícia, ele apresentou contradições e o delagado acabou desconfiando. O médico legista teria dito à polícia que havia marcas de rolagem do corpo da vítima, assim como alguns ferimentos, que aparentavam ter ocorrido a muito mais tempo. O jovem estava com sinais de embriaguez e foi preso suspeito de homicídio.

Pessoas próximas à família informaram que, durante a tarde de domingo, mãe e filho estariam em um clube, em Três Lagoas, e os dois teriam se desentendido e iniciado uma briga. Para os policiais civis, o médico legista apontou que a vítima teria sido morta, entre 14h e 16h. O caso foi registrado no plantão policial da 1ª Delegacia de Andradina (SP), que acionou o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Três Lagoas e a DAM, para a investigação do caso, já que a vítima e o suposto autor são moradores da cidade, onde teria ocorrido o crime.

Simone era funcionaria de um hospital, onde desempenhava a função de psicóloga.