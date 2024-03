Polícia identifica homem encontrado morto na BR-262 em Três Lagoas

Foi identificado o homem encontrado morto a facadas, no final da tarde desta quarta-feira (27), no anel viário da rodovia BR-262, na saída de Três Lagoas para Campo Grande.

O nome da vítima é Uederson Moreira do Nascimento, de 39 anos, que foi encontrado caído na pista da rodovia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram chamados. Ao chegarem ao local, foi constatado que Uederson teria sido morto a facadas. A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas.

O homem foi morto com três facadas, duas no pescoço próxima ao tórax, e uma no lado esquerdo da barriga. O caso está sendo investigado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil e diligências estão sendo feitas para descobrir a autoria do crime e a motivação. A polícia aponta que o corpo teria sido deixado na rodovia após o crime de homícidio.

Entenda o caso