Prefeitura disponibiliza caçambas para descarte de lixo em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas inicia, nesta segunda-feira (4) até o dia 14 de março, o Mutirão da Limpeza nos bairros Jardim Carandá, Novo Oeste e Orestinho. A ação tem como objetivo principal combater o descarte inadequado de lixo, disponibilizando caçambas, devidamente identificadas, para auxiliar os moradores com o descarte correto de materiais e resíduos.

A população tem enfrentado diversos problemas devido ao lixo doméstico e até móveis velhos que são deixados de forma inadequada nas vias públicas. Creoni Rodrigues mora na região e comenta a situação. “É muita falta de respeito, além do mal cheiro fica uma bagunça, muito lixo esparramado e até animal morto é descartado”.

O mutirão conta com a participação ativa da população, que tem demonstrado preocupação com a situação e solicitado medidas urgentes para resolver o problema. A prefeitura começa a distribuir as caçambas a partir desta segunda-feira, e após o dia 14, elas serão retiradas e levadas para o próximo bairro atendido pelo Mutirão da Limpeza.

Além disso, a administração municipal está empenhada em eliminar os criadouros de vetores de doenças, como arboviroses, leishmaniose e escorpiões, que representam uma ameaça à saúde da população. Itens que podem acumular água e servir como abrigo para esses vetores devem ser descartados nas caçambas.

